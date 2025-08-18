(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 *Sermoneta palcoscenico mondiale del folklore dal 19 al 24 agosto*
Sermoneta torna a essere palcoscenico mondiale dal 19 al 24 agosto per la
nona edizione del Festival internazionale “Sermoneta in folklore”, che
ospiterà gruppi provenienti da vari paesi del mondo nel segno dello scambio
culturale e della passione per la cultura tradizionale. La manifestazione,
a ingresso gratuito, è organizzata dall’associazione Sbandieratori Ducato
Caetani in collaborazione e con il contributo dell’amministrazione comunale
di Sermoneta, che da sempre crede in questa manifestazione come opportunità
di confronto e scambio tra culture diverse, sostenendo le spese
organizzative. La rassegna gode anche del patrocinio e contributo della
Regione Lazio. A partecipare, oltre agli Sbandieratori di Sermoneta, ci
saranno gruppi folk provenienti da Cile, Portogallo e Slovacchia, oltre a
l’Italia.
«Siamo orgogliosi di accogliere gruppi provenienti da ogni parte del mondo,
rappresentanti di diverse culture, lanciando un messaggio di pace e di
collaborazione tra i popoli in un momento in cui i conflitti e le tensioni
internazionali stanno condizionando la nostra vita», spiega il presidente
del Consiglio e delegato a cultura e turismo Pierluigi Torelli. «Sermoneta
è lieta di accogliere il pubblico che vorrà assistere a questi spettacoli
suggestivi ma anche carichi di significato».
Si parte martedì 19 agosto con l’inaugurazione del festival alle ore 21 al
Belvedere di Sermoneta, dove ci sarà la cerimonia di apertura del festival
e a seguire l’esibizione dei gruppi. Mercoledì 20 e giovedì 21 agosto le
esibizioni saranno in piazza del Popolo. Si prosegue ancora venerdì 22
agosto con il festival in “trasferta” a Sabaudia, mentre il 23 agosto il
festival si sposta a Nettuno. Gran finale domenica 24 agosto a Sermoneta:
alle 20.30 le delegazioni partiranno da fuoriporta per arrivare, alle 21,
al Belvedere per la serata di chiusura del festival.
Dal Cile arriva il balletto folklorico “Ali della mia patria” Tierras
Blancas, dal Portogallo ci saranno i rappresentanti del Grupo Folklorico de
Barcelinhos, dalla Slovacchia ci sarà l’ensemble folklorico Partizan
Slovenska Lupca. Infine dall’Italia i padroni di casa, gli sbandieratori
Ducato Caetani di Sermoneta, 28 anni di storia alle spalle, nata con lo
scopo di promuovere l’antica arte della bandiera e di portare avanti
l’interesse verso il folklore nazionale ed internazionale, partecipa a
manifestazioni e festival in tutto il mondo. Presieduta da Biagio Vasta,
l’associazione si è fatta conoscere a Melbourne, in Corea in occasione dei
Mondiali di Calcio, in Messico, al Columbus Day di New York, ai vari
festival internazionali del Folklore in Perù, Brasile, Grecia, Francia
Svizzera, Ungheria, Malta, Israele, Spagna, Messico, Stati Uniti.
