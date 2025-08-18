(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 https://www.aduc.it/articolo/osservatorio+disservizi+12+18+agosto+italia+che+non_39680.php
Osservatorio disservizi da 12 a 18 agosto. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione ed energia in vetta
Ogni lunedì Aduc rende noti i dati dei disservizi, nel privato e nel pubblico, segnalati da utenti e consumatori che si sono rivolti all’associazione nella settimana precedente.
Uno spaccato dell’Italia che non funziona.
Da 12 a 18 Agosto 2025
Pubblica Amministrazione 31,20%
Energia 12,60%
Telecomunicazioni 12,30%
Viaggi 9,20%
Prodotti finanziari 06,30%
Salute 06,30%
Banca 06,20%
Condominio 06,00%
Diritti immigrati 04,30%
Acquisti 03,20%
Assicurazioni 02,40%
