Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lavoro

L’INUTILE CATENA DI COMANDO DEL CUFA CARABINIERI. UNFORCED SCRIVE AI MINISTRI PIANTEDOSI, CROSETTO E LOLLOBRIGIDA SU TARVISIO

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Unforced
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

“È stata portata all’attenzione della scrivente associazione culturale, riconosciuta con decreto del Ministro della difesa 9 giugno 2022, la situazione tra chi ha l’onere di comandare il Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio alcuni militari dipendenti ed una cospicua parte della cittadinanza locale.

Come è noto, il Reparto in questione è subentrato al Corpo Forestale dello Stato nella gestione – per conto del Fondi Edifici di Culto del Ministero dell’interno -della Foresta Demaniale di Tarvisio.

La gestione della Foresta di Tarvisio, che il CFS attuava sin dal 1923, è stata accuratamente eseguita mantenendo il necessario equilibrio con la popolazione locale, che ne fruiva sia dal punto di vista naturalistico che degli usi civici, impiegando il personale del Corpo sapientemente coordinato nel tempo da funzionari ben consci delle difficoltà di operare e vivere in tali contesti.

La militarizzazione pare aver spazzato via buon senso ed equilibrio. Oppure la colpa è da ricondurre ai singoli?

Recentemente si sono registrati rapporti conflittuali tra comandante e sottoposti, opportunamente segnalati da associazioni a carattere sindacale, ed iniziative discutibili che hanno causato l’intervento delle istituzioni, dei cittadini e degli organi di informazione.

Nonostante le ripetute infelici iniziative abbiano creato notevole imbarazzo all’Arma dei Carabinieri, nulla è cambiato. E per rimuovere la conflittualità tra comandante e sottoposto si è pensato bene non di verificare chi avesse ragione e chi torto, ma di trasferire il più debole dipendente.

Purtroppo non è il primo caso in cui a fare le spese delle lacune di un comandante sono i dipendenti, perché per il CUFA – evidentemente – è più facile rimpiazzare un graduato che un ufficiale.

Ma se chi dovrebbe comandare ed assumere la responsabilità delle decisioni non lo fa, che ci sta a fare?

Sigg.ri Ministri, ciascuno di Voi è chiamato in causa – a vario titolo – nella bontà della gestione della Foresta Demaniale di Tarvisio da parte del locale Reparto Carabinieri Biodiversità. A quando potrà essere restituita serenità a cittadini e militari?”

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl