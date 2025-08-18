FRASI OFFENSIVE ED INTIMIDATORIE A JERRY CANTALI – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Tiero (FdI): “Solidarietà a Jerry Cantali. Frasi intimidatorie antitesi dei
valori civili e democratici”
Roma, 18 agosto – “Condanno fermamente il vergognoso episodio verificatosi
nel corso della processione in onore di San Rocco a Bassiano, nell’ambito
della quale l’amico Jerry Cantali, presidente del Consiglio comunale di
Bassiano ed esponente locale di Fratelli d’Italia, sarebbe stato insultato
con frasi gravemente offensive ed intimidatorie da parte di un ex
dipendente comunale. Si tratta di un gesto vile ed inaccettabile che
colpisce l’uomo e la figura istituzionale. Voglio sottolineare che nessuno
riuscirà ad impaurire chi lavora con impegno per la propria comunità. A
Jerry Cantali va tutta la mia solidarietà. Sono certo che non si farà
intimorire e continuerà a lavorare con umiltà e tenacia come ha sempre
fatto. La politica deve essere confronto di idee, non offese meschine. Le
frasi offensive ed intimidatorie rivolte all’amico Cantali rappresentano
l’antitesi dei valori di convivenza civile, tolleranza e dialogo, cui da
sempre si ispira la nostra democrazia. Mi auguro che vi sia una risposta
altrettanto forte e decisa da parte di tutte le istituzioni e dei
rappresentanti istituzionali locali, perché davanti ad episodi simili non
vi sono divisioni politiche che tengano”.
