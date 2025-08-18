Close Menu
Foto notizia – Delegazione di giovani artisti da Russia, Taiwan, Messico e Ungheria in municipio.

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Comune di Parma – Foto notizia
Delegazione di giovani artisti da Russia, Taiwan, Messico e Ungheria in municipio.
Parma, 18 agosto 2025. Delegazione di giovani artisti da Russia, Taiwan, Messico ed Ungheria in municipio, dove sono stati ricevuti dal Consigliere Comunale Giulio Guatelli che ha dato loro il benvenuto per conto del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessora alla Cooperazione Internazionale ed alla Pace Daria Jacopozzi e dell’Amministrazione. Il Consigliere Comunale ha ricordato “il valore della visita quale occasione di confronto e di apertura tra diverse identità culturali”. Ha ringraziato Carlo Devoti per l’impegno profuso.
I gruppi sono stati accolti nella sala del Consiglio Comunale. In seguito Russi, rappresentanti di Taiwan e del Messico si sono esibiti in piazza Garibaldi nei loro balli tradizionali.
Si tratta della quarta tappa parmigiana del Festival Internazionale dei Giovani, coordinato da Carlo Devoti. L’iniziativa è patrocinata da molti anni dall’UNESCO e nasce con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra culture e generazioni, attraverso la musica, l’arte e il dialogo interculturale.
Le delegazioni.
Russia – Gli allievi della Scuola d’Arte di Kropotkin hanno proposto un ballo tradizionale e presentato opere realizzate durante il soggiorno in Italia.
Messico – La Compañía México de mis Amores, nata nel 2016, ha portato in scena la danza popolare messicana con costumi caratteristici.
Taiwan – La Taipei Nanfeng Performing Arts Troupe e l’Orchestra Cinese dell’Università di Taichung hanno offerto uno spettacolo di danze e musiche tradizionali arricchito da elementi teatrali e acrobatici.
Ungheria – Studenti universitari ungheresi hanno allestito una mostra di dipinti durante la loro permanenza a Monchio delle Corti.
