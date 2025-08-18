Close Menu
Comunicato stampa: Grande Burraco Lions in beneficenza.

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Comunicato stampa
Grande Burraco Lions in beneficenza
Sabato 16 agosto si è svolto in Piazza Garibaldi il Torneo di Burraco “Lions in Piazza”, intitolato “III° Memorial Salvatore Trigona”, organizzato dai Lions Club Milano Marittima 100 e Cervia Ad Novas.
A portare il saluto il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli.
L’evento, giunto alla decima edizione, ha registrato un grande successo ed ha visto la partecipazione di 400 concorrenti suddivisi in 100 tavoli.
Il ricavato, pari a 4.000 €, è stato destinato a service a favore di So.San. (Solidarietà Sanitaria Lions) OdV e della Caritas diocesana di Cervia.
In questi 10 anni sono stati raccolti e devoluti 28.000 euro in beneficenza.
Il Sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: "Cervia è presente ancora una volta con iniziative di solidarietà in cui sono coinvolti cittadini e turisti. È una grande soddisfazione vedere la nostra piazza con tante persone che uniscono al divertimento la beneficenza, portando un sostegno concreto. Ringrazio gli organizzatori dell'evento e i Lions, sempre in prima linea nelle azioni di solidarietà".

