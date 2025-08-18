Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Carcere Bolzano_18 agosto 2025_Comunicato stampa

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Bolzano, dopo la duplice evasione dal carcere arriva la condanna del
sindacato di categoria FSA CNPP-SPP, che esprime solidarietà agli agenti e
chiede maggiore sicurezza.
———-
ROMA, 18 agosto 2025 – Nella giornata di ieri, presso la Casa Circondariale
di Bolzano, due detenuti sono evasi dal muro di cinta, approfittando della
presenza di un’impalcatura edile. Nella serata, poi, uno di essi è stato
rintracciato.
A dare sostegno e solidarietà a quanto già dichiarato, a mezzo stampa, dal
Segretario Provinciale FSA CNPP-SPP Fortunato Angotti, è il Segretario
Generale Giuseppe Di Carlo che, senza mezzi termini, esprime una ferma
condanna per quanto accaduto.
“Occorre maggiore sicurezza – commenta Di Carlo – negli Istituti
Penitenziari di tutto il Paese, come da tempo il nostro sindacato chiede
con rigore e forza, non è più tollerabile che si verifichino situazioni del
genere, mettendo così a repentaglio l’ordine e l’incolumità del personale
di Polizia Penitenziaria”.
“Non vogliamo entrare nel merito dei fatti di Bolzano, saranno le autorità
competenti a fare chiarezza – continua il Segretario Generale – ma la
Polizia Penitenziaria non può operare in condizioni precarie e così
disagiate. Servono risorse e risposte concrete, basti con soliti e sterili
slogan, se non continue edulcorazioni a luoghi comuni. Pretendiamo fatti
reali, dalla politica e dall’Amministrazione, all’altezza delle nostre
rivendicazioni e della dignità di donne ed uomini in divisa.
————
Agli organismi di stampa per cortese pubblicazione e massima divulgazione
mediatica.
—————-
SEGRETERIA GENERALE FSA CNPP-SPP
Ufficio stampa
Largo Luigi Daga, 02 – ROMA
http://www.fsa-cnpp.it
http://www.sindacatospp.it
——————————————-
Cordialità,
Giuseppe MEROLA

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl