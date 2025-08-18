Carcere Bolzano_18 agosto 2025_Comunicato stampa

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Bolzano, dopo la duplice evasione dal carcere arriva la condanna del
sindacato di categoria FSA CNPP-SPP, che esprime solidarietà agli agenti e
chiede maggiore sicurezza.
———-
ROMA, 18 agosto 2025 – Nella giornata di ieri, presso la Casa Circondariale
di Bolzano, due detenuti sono evasi dal muro di cinta, approfittando della
presenza di un’impalcatura edile. Nella serata, poi, uno di essi è stato
rintracciato.
A dare sostegno e solidarietà a quanto già dichiarato, a mezzo stampa, dal
Segretario Provinciale FSA CNPP-SPP Fortunato Angotti, è il Segretario
Generale Giuseppe Di Carlo che, senza mezzi termini, esprime una ferma
condanna per quanto accaduto.
“Occorre maggiore sicurezza – commenta Di Carlo – negli Istituti
Penitenziari di tutto il Paese, come da tempo il nostro sindacato chiede
con rigore e forza, non è più tollerabile che si verifichino situazioni del
genere, mettendo così a repentaglio l’ordine e l’incolumità del personale
di Polizia Penitenziaria”.
“Non vogliamo entrare nel merito dei fatti di Bolzano, saranno le autorità
competenti a fare chiarezza – continua il Segretario Generale – ma la
Polizia Penitenziaria non può operare in condizioni precarie e così
disagiate. Servono risorse e risposte concrete, basti con soliti e sterili
slogan, se non continue edulcorazioni a luoghi comuni. Pretendiamo fatti
reali, dalla politica e dall’Amministrazione, all’altezza delle nostre
rivendicazioni e della dignità di donne ed uomini in divisa.
