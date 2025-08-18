(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 *Albano (MEF): “Spread Italia-Francia ai minimi storici, riconoscimento
internazionale alla credibilità del Governo Meloni”*
Roma, 18 agosto 2025 – “Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e
quelli francesi sceso oggi sotto i 10 punti base, ai minimi da vent’anni,
rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile della rinnovata fiducia dei
mercati internazionali nella solidità dell’economia italiana e nella
stabilità politica garantita dal Governo Meloni”.
Lo dichiara in una nota il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano, commentando i
dati pubblicati oggi da Commerzbank.
“Meno di tre anni fa, lo spread con la Francia era vicino ai 200 punti
base. Oggi – aggiunge Albano – grazie a una gestione responsabile della
finanza pubblica, a riforme strutturali credibili e a un percorso chiaro di
crescita e stabilità, l’Italia si riavvicina ai Paesi ‘core’ dell’Eurozona.
È un risultato che premia la visione del Presidente Meloni e l’impegno
quotidiano del Governo per rafforzare il posizionamento internazionale
della nostra Nazione”.
“La prospettiva, indicata dagli analisti, di una possibile parità tra i
titoli italiani e quelli francesi è un segnale di grande significato:
dimostra che l’Italia è tornata ad essere un punto di riferimento per
stabilità e affidabilità all’interno dell’Eurozona, avvicinandosi a
superare economie storicamente considerate benchmark”, conclude.
