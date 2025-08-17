Mastella cordoglio amico Pippo Baudo

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 È morto Pippo Baudo. Con Sandra gli abbiamo voluto veramente bene. E lui ce
ne voleva. Tante volte è venuto a Benevento a presentare, gratis, “Quattro
notti e più di luna piena“. Una persona eccezionale per umanità e per
capacità professionale. È parte fondamentale della storia della tv
italiana. Lo piangiamo con affetto. L’ho sentito poco tempo fa e mi aveva
risposto a fatica. Quanti ricordi. Tra tanti, quando a Viareggio per
l’omicidio del gen Dalla Chiesa decidemmo assieme di interrompere la festa
dell’amicizia nella sua versione ludica. E quando fui incaricato di mediare
tra lui e Claudio Villa per un contrasto nato in modo strano ed anomalo. E
poi tanti episodi conditi da una stima ed amicizia reciproca. Politicamente
non fu mai neutro
