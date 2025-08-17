comunicato stampa del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, sui festeggiamenti a Senise per il compleanno di Mogol.

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, sui festeggiamenti
*COMUNICATO STAMPA*
*“Mogol, 89 anni a Senise: emozione e musica con la sorpresa di Al Bano”. *
È stata una mattinata di emozione e orgoglio quella vissuta oggi a Senise
nella Sala del Complesso Monumentale San Francesco dedicata a Falcone e
Borsellino, dove la comunità ha festeggiato il Maestro Mogol nel giorno del
suo 89° compleanno. Una cerimonia densa di calore umano, promossa dalla
Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata insieme alla Città
di Senise, che ha visto la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio
regionale, Angelo Chiorazzo, del Sindaco Eleonora Castronuovo e delle
autorità civili, religiose e militari.
Al Maestro, uno dei più grandi autori della musica italiana, sono stati
consegnati la medaglia di rappresentanza della Regione Basilicata e una
targa celebrativa, simboli di un affetto autentico e di una gratitudine
profonda per la sua straordinaria carriera e per il legame speciale con la
nostra terra.
La cerimonia è stata impreziosita dall’arrivo a sorpresa di Al Bano, che ha
intonato per Mogol il canto di “Tanti auguri a te”, coinvolgendo il
pubblico in un applauso caloroso e dando alla giornata un’emozione ancora
più viva e indimenticabile.
Chiorazzo ha voluto sottolineare come Mogol abbia saputo non solo scrivere
pagine immortali della canzone italiana, collaborando con artisti del
calibro di Lucio Battisti, Mina e Adriano Celentano, ma anche aprire le
porte del successo a nuovi talenti. Fra questi, la lucana Arisa, oggi voce
di fama nazionale, e i giovani senisesi Antonio Ricciardi, Niccolò Marcone
e Rocco Amendolara, cresciuti artisticamente nella Scuola di Musica fondata
e curata dal Maestro.
“La scelta del Maestro di celebrare un compleanno così importante a Senise
– ha evidenziato Chiorazzo – è un dono prezioso che ci riempie di orgoglio.
La sua capacità di trasmettere bellezza e di credere nei giovani è la
testimonianza che l’arte e la cultura possono cambiare le vite e lasciare
un segno indelebile anche nelle comunità più piccole”.
Il Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, ha espresso a sua volta
riconoscenza. “Con questa targa abbiamo voluto ringraziare Mogol per aver
onorato Senise con la sua presenza e per averci regalato emozioni che
resteranno nel cuore della nostra comunità. Oggi non celebriamo solo un
compleanno, ma la storia di un uomo che con le sue parole e la sua musica
ha dato voce a generazioni di italiani”.
