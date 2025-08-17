Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Amap, disservizi dopo il maltempo

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Amap informa che le condizioni di maltempo che si sono verificate ieri hanno causato l’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti.
Pertanto, nella giornata di oggi 17 agosto non potrà essere effettuata la normale erogazione ai Comuni di CIMINNA, VENTIMIGLIA DI SICILIA, LASCARI e MONTEMAGGIORE BELSITO.
Disservizi si stanno altresì verificando nei seguenti distretti della Città di Palermo: BORGONUOVO, PASSO DI RIGANO e PERPIGNANO ALTO.
Disservizi si potranno altresì verificare nell’erogazione di domani del Comune di BAUCINA e nel distretto TERMINI ALTO.
Le squadre operative stanno intervenendo al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl