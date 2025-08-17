(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Bonelli: “Ha ragione Tozzi, basta caro-mare: con la nostra legge il 70%
delle spiagge libero
«Mario Tozzi ha ragione: il modello balneare italiano è insostenibile. In
Italia interi comuni hanno spiagge privatizzate fino al 98%, con famiglie
costrette a spendere almeno 50 euro al giorno per andare al mare, mentre i
concessionari pagano canoni ridicoli e guadagnano cifre enormi. È
inaccettabile che lo Stato incassi appena 114 milioni l’anno a fronte di un
giro d’affari da 10 miliardi: il Twiga paga 21mila euro di canone e fattura
8 milioni, l’hotel Cala Volpe ne versa 10 mila e ne incassa 50.
Da un anno AVS ha depositato una proposta di legge che dichiara le spiagge
beni comuni inalienabili e stabilisce che almeno il 70% di ogni arenile
resti libero e gratuito, con risorse ai Comuni per manutenzione e servizi.
Giorgia Meloni ha persino inventato 3mila chilometri di coste inesistenti
per regalare nuove concessioni, mentre Salvini ha tentato di dimezzare i
canoni. Noi diciamo basta: il mare deve tornare ad essere un diritto di
tutti, non il privilegio di pochi».
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa
Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE
