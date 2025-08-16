NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “ADDIO A PIPPO BAUDO, GIGANTE DELLA TELEVISIONE E VOCE DELLA MEMORIA COLLETTIVA”

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 ZANGRILLO: “ADDIO A PIPPO BAUDO, GIGANTE DELLA TELEVISIONE E VOCE DELLA MEMORIA COLLETTIVA”
“Un gigante della televisione italiana. Spettacolo, musica, emozioni: Pippo Baudo non è stato soltanto un conduttore, ma un maestro, un innovatore, un uomo capace di dare valore al talento degli altri e di accompagnare la memoria collettiva del nostro Paese. Addio Pippo!”
Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

