sabato 16 Agosto 2025
I tanti volti del Ferragosto a Rimini – le immagini

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 segnaliamo che oggi pomeriggio, dopo la cerimonia, vi arriveranno anche le foto dell’81° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri
Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 16 agosto 2025
comunicato stampa
Un mare di eventi ha acceso la festa di Ferragosto a Rimini. Dall’alba illuminata dalla preghiera con la messa al mare celebrata dal Vescovo per la pace nel mondo, fino al pranzo per 60 persone sulla spiaggia inclusiva ‘Libera tutti’ al quale ha partecipato anche il Sindaco di Rimini. In centro storico il Ferragosto si è acceso con i mercatini di antiquariato, le proiezioni all’aria aperta di Cinepicnic, fino al dj set della serata Remember Slego all’Arena Francesca da Rimini in compagnia degli storici dj, fondatori, del mitico locale di Viserba. E poi le cocomerate e i giochi in spiaggia, regno incontrastato del ferragosto riminese.
In allegato qualche scatto dei tanti volti del Ferragosto a Rimini.

