sabato 16 Agosto 2025
CS_UMMC_CONF_STAMPA_COMUNITÀ_EDUCANTE

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“NUOVI SENTIERI DI APPRENDIMENTO: COMPETENZE PER INSEGNARE E CRESCERE”
Martedì 19 agosto, ore 11.30, sede ANCI (Piazza Roma, n° 7)
CAMERINO – Si svolgerà martedì 19 agosto, alle ore 11.30, presso la sede regionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in Piazza Roma n° 7 ad Ancona, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Nuovi sentieri di apprendimento: competenze per insegnare e crescere” promosso dall’Unione Montana Marca di Camerino nell’ambito della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).
Si tratta di un progetto altamente innovativo, di durata pluriennale, che metterà gratuitamente a disposizione, in primis del corpo docente delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del territorio ricompreso in area SNAI, eventi e percorsi di formazione d’eccellenza, basati sui più recenti paradigmi della ricerca scientifica in ambito pedagogico e neuroscientifico. I percorsi formativi saranno resi disponibili anche per referenti della formazione, eventuali altre figure ritenute strategiche dalla scuola e, fino a esaurimento posti, per i genitori degli alunni. L’obiettivo è qualificare ulteriormente l’offerta educativa del territorio favorendo il suo sviluppo come comunità educante.
Interverranno il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci; la direttrice scientifica del progetto, professoressa Daniela Lucangeli, tra le più importanti scienziate nel settore della psicologia dell’apprendimento e ordinario di psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova; i sindaci dei comuni che fanno parte della SNAI Alto Maceratese.
Confidiamo nella vostra partecipazione.

