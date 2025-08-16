Close Menu
sabato 16 Agosto 2025
COMUNICATO STAMPA – Al Meeting di Rimini 2025 una "Piazza MASE" per dialogare su ambiente ed energia

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Al Meeting di Rimini 2025 una “Piazza MASE” per dialogare su ambiente ed energia Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riunisce in un unico spazio i protagonisti delle transizioni.
Il Ministro Pichetto, il 26 agosto, parteciperà a un confronto sul nuovo nucleare sostenibile.
Roma, 16 agosto – Un luogo aperto al dialogo, alla condivisione di idee e a una visione integrata sui grandi temi della transizione energetica e ambientale. È con questo spirito che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa all’edizione 2025 del Meeting di CL, in programma in Fiera di Rimini dal 22 al 27 agosto. “Piazza MASE”, situata tra i padiglioni A5 – C5, ospita in un unico spazio i principali attori istituzionali delle transizioni. Qui saranno presenti gli stand di ISPRA, ENEA, Gestore dei Servizi Energetici (GSE), Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Acquirente Unico, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dell’Arma dei Carabinieri. Il programma, ricco di iniziative e pensato per coinvolgere anche i più giovani, affronta temi che spaziano dalle Comunità Energetiche Rinnovabili alla sicurezza nucleare e allo sviluppo del nuovo nucleare sostenibile, dall’idrogeno alle biomasse, fino alla ricerca, alla formazione e alla comunicazione ambientale. Il Ministro Gilberto Pichetto sarà al Meeting il 26 agosto: dopo una visita a Piazza MASE, interverrà al convegno “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?” (Sala Conai A4 – ore 13). Per tutta la durata della manifestazione, gli schermi allestiti trasmetteranno le campagne istituzionali del Ministero, i contenuti della piattaforma online “Dipende da noi” (nell’ambito della misura PNRR Cultura e Consapevolezza sui temi ambientali) e il docufilm del GSE “La transizione possibile”.
Ufficio Stampa e Comunicazione
00147 – Roma

