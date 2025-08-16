[Comune Palermo] RECALL. Mobilità. Via Roma, al via dal 18 agosto senso unico di marcia nel tratto tra via Cavour e via E. Amari/ Piazza Sturzo

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Ricordiamo ai colleghi che l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del
Comune di Palermo, a parziale rettifica e integrazione delle O.D. 757 del
11/06/2025 e O.D. 1221 del 24/10/2024, ha emesso un nuovo provvedimento che
istituisce il *senso unico di marcia nel tratto della via Roma compreso tra
la via Cavour e la via E. Amari/ Piazza Sturzo per un anno, in via
sperimentale, a decorrere dal prossimo 18 agosto.*
Il provvedimento, che nasce da un confronto con i commercianti e i
residenti e che rientra tra quelle misure di riqualificazione della via
Roma fortemente volute dal sindaco Lagalla, istituisce anche una corsia
riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico e di soccorso e sicurezza,
nel tratto compreso tra la via E. Amari e la via Cavour, in direzione
stazione Centrale.
Nel dettaglio l’ordinanza stabilisce quanto segue:
VIA ROMА
– tratto compreso tra la via Cavour e la via E. Amari: istituzione del
senso unico di marcia;
– tratto compreso tra la via E. Amari e la piazza Don Luigi Sturzo:
istituzione del doppio senso di marcia;
– tratto compreso tra la via Cavour e la piazza Don Luigi Sturzo lato
destro: istituzione corsia riservata;
– tratto compreso tra la piazza Don Luigi Sturzo e la via Cavour:
istituzione di corsia riservata contromano;
– posizionamento di segnaletica direzionale con dicitura “DIR. TEATRO
MASSIMO” e “DIR.PORTO” in corrispondenza dell’intersezione tra la via Roma
e la via E. Amari “direzione Stazione Centrale”.
VIA EMERICO AMARI
– tratto compreso tra la via Roma e la via Riccardo Wagner: istituzione del
senso unico di marcia.
VIA AMMIRAGLIO GRAVINA
– tratto compreso tra la via Riccardo Wagner e la via Roma: istituzione del
senso unico di marcia.
VIA CAVOUR
– incrocio con VIA ROMA, rimane invariata la regolamentazione semaforica
vigente da entrambe le direzioni ai sensi della O.D n. 1254 del 15/10/2019
e della n. 174 del 05/02/2025.REVOCA della O.D. 658 del 31/05/2024.
REVOCA della O.D. 658 del 31/05/2024.
La Polizia Municipale, incaricata dell’esecuzione del provvedimento,
impiegherà tutte le risorse disponibili per agevolare la circolazione e
assistere la cittadinanza.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Ricordiamo ai colleghi che l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del