sabato 16 Agosto 2025
Sicilia

[Comune Palermo] Cane lanciato dal viadotto Palermo-Sciacca: interviene il Comune, è in salvo. Adesso le indagini

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 “Stamane ho attivato tempestivamente la struttura di pronto intervento del
canile municipale, dietro segnalazione della protezione civile presente in
loco per servizio antincendio, al fine di recuperare un cane lanciato dal
ponte della Palermo-Sciacca e precipitato in via Olio di Lino, località
Palermo.
Assistiamo all’ennesima crudeltà nei confronti dei nostri amici a quattro
zampe, in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo
tenendo testa grazie alla dedizione e all’amore delle associazioni
animaliste di volontariato, che coadiuvano la struttura del nostro canile
municipale supportandoci nel mantenimento presso stalli personali e nelle
relative procedure di adozioni.
Su questo episodio parte un’indagine da parte del nucleo benessere animale
della Polizia Municipale al fine di assicurare i responsabili di questo
vile gesto alle autorità competenti. Non ci rassegneremo mai davanti la
crudeltà e tempestivamente porteremo soccorso lì dove necessita la nostra
azione.
Il cane si trova adesso presso il nostro presidio sanitario veterinario di
via Tiro a Segno, applicate le prime cure sta apparentemente bene
nonostante il volo, probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e
limitato le conseguenze e resterà sotto osservazione.
Ringrazio la protezione civile, i vigili del fuoco e il servizio di pronto
intervento del nostro settore benessere animale per la tempestività
nell’azione di recupero e soccorso che anche in questo triste caso ha
permesso di scongiurare il peggio.
La nostra polizia municipale seguirà con il solito zelo le indagini, stiamo
verificando la presenza di telecamere in loco, e chiediamo a quanti intorno
alle ore 10:30 di oggi abbiano notato qualcosa o abbiano notizie utili alle
indagini di contattarmi personalmente o di scrivere al nostro nucleo
Lo dichiara l’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli.

