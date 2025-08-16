Close Menu
sabato 16 Agosto 2025
Bonelli: “Il video di Ben-Gvir è una provocazione, ha cercato di umiliare ”

By
(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

Bonelli: "Il video di Ben-Gvir è una provocazione, ha cercato di umiliare "
«Il video diffuso da Ben-Gvir della sua visita in carcere a Marwan
Barghouti è una vera e propria provocazione, un tentativo di umiliazione
che va condannato duramente. Quelle immagini sono inquietanti e mostrano un
ministro israeliano che utilizza la detenzione di un leader palestinese
come terreno di propaganda politica.
In un momento in cui il popolo palestinese vive sotto assedio, vedere un
esponente del governo israeliani entrare in carcere e minacciare Barghouti
non è solo una grave mancanza di rispetto dei diritti umani, ma la conferma
della violenza con cui il governo israeliano continua a violare ogni
principio di dignità e legalità internazionale.
La comunità internazionale non può restare indifferente davanti a simili
provocazioni: serve una presa di posizione chiara per fermare l’escalation
di violenza e al genocidio del popolo palestinese.»
Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

