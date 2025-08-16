(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 A Villa Sarsina la presentazione di “Grammatica di un desiderio” di Vanessa Tonnini
È in programma mercoledì 20 agosto alle 21, presso Villa Sarsina, la presentazione del libro “Grammatica di un desiderio” (Neri Pozza editrice) di Vanessa Tonnini.
L’autrice e sceneggiatrice ha vissuto nell’ex-Jugoslavia e a Parigi. Da più di dieci anni si occupa di promozione e sviluppo di progetti audiovisivi internazionali. Come selezionatrice, ha programmato diverse manifestazioni di cinema, è direttrice artistica di Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese. Ha pubblicato reportage e libri di viaggio.
“Grammatica di un desiderio”, si legge nella sinossi, è “Una potente storia da cui emerge con forza la disperazione e la speranza, la paura e il desiderio di riscatto dei suoi personaggi. Un percorso di formazione sentimentale che viaggia tra i primi del Novecento e gli anni Settanta, un romanzo importante sulla scoperta del desiderio e la necessità di un vocabolario, anche quando il mondo ci vede come errori”.
Anzio, 16 agosto 2025
