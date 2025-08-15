Sicurezza, Prisco (Interno): “Organico Vigili del Fuoco cresce con 10mila assunzioni*

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *
*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*
* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco*
**Sicurezza: Prisco, organico Vigili del Fuoco cresce con 10mila
assunzioni* *
“Il Governo Meloni dimostra con i fatti l’attenzione e la gratitudine nei
confronti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, una istituzione
gloriosa e un’eccellenza nazionale che nei soli primi sette mesi di
quest’anno ha garantito 573mila interventi.
Le oltre 10mila assunzioni – tra quelle già in porto e quelle programmate
entro il 2027 – per potenziare il comparto lo testimoniano. Un segno
dell’importanza che diamo alla protezione dei territori e dell’ambiente,
come dimostrano anche i 23 presidi attivati per tutelare parchi nazionali e
aree naturalistiche. Per far fronte all’aumento degli incendi dolosi stiamo
inoltre valutando il potenziamento del nucleo investigativo antincendio”.
*Lo dichiara l’on. Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero
dell’Interno, partecipando oggi a Prato al Comitato Nazionale per l’ordine
e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Piantedosi. *
*Delia Cipullo*
