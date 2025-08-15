(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 COMUNICATO STAMPA
POLLASTRINI (PD): MI RIBELLO A PAROLE PRESIDENTE COMUNITA’ EBRAICA MILANO
“Nella nostra frattura d’epoca, si manifestano nuove guerre fra religioni e
persino quell’antisemitismo che abbiamo contrastato e continueremo a
contrastare con tutti noi stessi. Anche per questo, mi ribello alla
dichiarazione di oggi del presidente della Comunità ebraica di Milano,
perché per noi parlano la Resistenza al nazifascismo, la Costituzione
italiana e l’amore per la mescolanza dell’Europa migliore”, così Barbara
Pollastrini, Partito Democratico.
Lorella Beretta
Ufficio Stampa Barbara Pollastrini, Partito Democratico
