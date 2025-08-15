(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Gaza, Bonelli: “Massacro deliberato, il silenzio di Meloni è complicità”
«L’ONU denuncia che dal 27 maggio ad oggi almeno 1.760 palestinesi sono
stati uccisi a Gaza mentre cercavano aiuti umanitari, la maggior parte
sotto il fuoco dell’esercito israeliano. È un massacro deliberato, la fame
usata come arma di guerra.
Il silenzio di Giorgia Meloni e del suo governo di fronte a questi crimini
è complicità. Continuare a cooperare militarmente con Israele significa
condividere la responsabilità di questa strage.
Serve un cessate il fuoco immediato, la fine dell’assedio e il via libera
senza ostacoli agli aiuti umanitari. Ogni giorno di inerzia è un giorno in
più di morte e sofferenza.»
Così in una nota Angelo Bonelli, Deputato AVS – Co-portavoce Europa Verde.
