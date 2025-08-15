Allerta temporali anche a Cagliari questo pomeriggio di Ferragosto 2025 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
HA EMESSO UN AVVISO DI:
ALLERTA METEO
RISCHIO IDROGEOLOGICO per TEMPORALI
ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)
DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:59
DI VENERDÌ 15 AGOSTO 2025
SALVO ULTERIORE PROROGA
É OPPORTUNO EVITARE DI PARCHEGGIARE NELLE VIE:
BALILLA (DA PIAZZA ITALIA FINO A VIA DANDOLO) E TRAVERSE:
ITALIA; DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO; MARA; DONORI; SANTORRE
DI SANTAROSA; CONFALONIERI; AMPERE.
LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO
ESSERE SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA
TERRAMAINI, IN VIA PISANO.
SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E
AD ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:
NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;
NON USCIRE DI CASA;
ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO
LUOGHI PIÙ ELEVATI.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
