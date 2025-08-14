Close Menu
RISORSE PER LA POLIZIA LOCALE E COMUNI – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Tiero (FdI): “Con noi in Regione più attenzione alla Polizia locale e ai
Comuni. Più risorse e formazione ‘top’ per gli agenti”
Roma, 14 agosto – “Lavoriamo per il rilancio ed il potenziamento della
Polizia locale. Innanzitutto, rilevo che dopo venti anni di attesa è stato
approvato un programma triennale di interventi per la Polizia locale del
Lazio 2025-2027 con una dotazione finanziaria complessiva di 5,3 milioni di
euro. Risorse che miglioreranno la capacità operativa della Polizia Locale,
rafforzando la collaborazione tra Regione ed enti locali nella
progettazione e attuazione degli interventi. Con noi al governo della
Regione si volta pagina rispetto alle precedenti amministrazioni. A tal
proposito rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente
Francesco Rocca e dall’assessore alla Polizia locale Luisa
Regimenti. Sottolineo inoltre l’importanza di sette nuovi bandi che presto
saranno pubblicati e che verranno destinati a Comuni, Unioni di Comuni e
associazioni del Terzo settore. Dopo il bando Polizia locale 4.0, che con 2
milioni di euro ha finanziato 155 Comuni per il rinnovo di auto e moto e
per avviare corsi sull’uso dei droni, finanzieremo altri 82 Comuni,
stanziando 1,5 milioni di euro a scorrimento della graduatoria vigente.
In autunno infine avremo la grande novità dell’Accademia regionale di
Polizia locale. L’obiettivo dell’Accademia, che sarà una Fondazione di
partecipazione al quale potranno aderire anche gli enti locali ed i
privati, è quello di organizzare una formazione per gli agenti delle
Polizie Locali del Lazio che sia uniforme su tutto il territorio regionale
e altamente professionalizzante. Si tratta di provvedimenti che vanno verso
la modernizzazione e la professionalizzazione dei Corpi di Polizia locale
del Lazio. Vogliamo restituire dignità e attenzione ai nostri agenti”.
Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo
economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio

