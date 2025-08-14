(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 MIGRANTI. MALAGUTI (FDI), STRAGE FRUTTO DI POLITICA FAVOREVOLE A SCAFISTI
“Ha ragione Fratoianni quando afferma che la strage di Lampedusa, ennesima strage di migranti, e’ frutto di una politica sbagliata. Quella però che lui stesso predica lasciando l’immigrazione clandestina nelle mani degli scafisti. Quella che spinge ai viaggi della disperazione illudendo i migranti che anche nell’illegalita’ si possa cercare un futuro. Quella che tenta di ostacolare tutte le azioni del governo per trovare il modo di gestire una immigrazione controllata e sicura nella misura delle reali possibilità di accoglienza e integrazione. Ma la politica di Fratoianni e soci non va poi oltre la critica fine a se stessa perché di soluzioni concrete da parte loro non se ne è mai sentite”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.
