Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MIGRANTI. MALAGUTI (FDI), STRAGE FRUTTO DI POLITICA FAVOREVOLE A SCAFISTI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 MIGRANTI. MALAGUTI (FDI), STRAGE FRUTTO DI POLITICA FAVOREVOLE A SCAFISTI
“Ha ragione Fratoianni quando afferma che la strage di Lampedusa, ennesima strage di migranti, e’ frutto di una politica sbagliata. Quella però che lui stesso predica lasciando l’immigrazione clandestina nelle mani degli scafisti. Quella che spinge ai viaggi della disperazione illudendo i migranti che anche nell’illegalita’ si possa cercare un futuro. Quella che tenta di ostacolare tutte le azioni del governo per trovare il modo di gestire una immigrazione controllata e sicura nella misura delle reali possibilità di accoglienza e integrazione. Ma la politica di Fratoianni e soci non va poi oltre la critica fine a se stessa perché di soluzioni concrete da parte loro non se ne è mai sentite”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl