COMUNICATO STAMPA
Massa Lombarda, 14 agosto 2025
MASSA LOMBARDA: DAL 1° AL 12 SETTEMBRE TORNA IL CENTRO RICREATIVO ARTISTICO PER BAMBINI DAI 6 AI 13 ANNI
Laboratori gratuiti al Centro Giovani JYL per scoprire l’arte divertendosi
Torna anche quest’anno, dal 1° al 12 settembre, il Centro Ricreativo Artistico (CRA), l’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni per avvicinarli al mondo dell’arte attraverso laboratori creativi e coinvolgenti.
Gli incontri si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, presso il Centro Giovani JYL (Viale Zaganelli, 1 – Massa Lombarda) e sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.
Il programma prevede:
Dal 1° al 5 settembre – “Attacco d’arte!”: attività artistiche e creative per stimolare fantasia, immaginazione e capacità di espressione, a cura di Micol Daghia (arteterapeuta) e Lisa Emiliani (maestra d’arte).
Dall’8 al 12 settembre – “La tavola imbandita”: un laboratorio per unire cibo e creatività, trasformando i nostri piatti preferiti in opere d’arte, a cura di Antonio Caranti (maestro d’arte).
L’Assessora alla Cultura, Laura Guardigli, ha dichiarato:
“Siamo felici di invitare i nostri piccoli cittadini ai laboratori del Centro Ricreativo Artistico, un’iniziativa che unisce valore culturale e sociale. Attraverso queste attività vogliamo offrire ai bambini la possibilità di scoprire e apprezzare l’arte in tutte le sue forme, promuovendo al contempo integrazione, creatività e coesione sociale. Crediamo che arte e cultura siano strumenti fondamentali per la crescita personale e per formare cittadini consapevoli, sensibili e capaci di contribuire a una comunità più inclusiva e solidale.”
Il Centro Giovani JYL, che ospita l’iniziativa, è un laboratorio permanente di aggregazione e socialità a disposizione del territorio. Offre occasioni di crescita culturale collettiva e individuale, ed è principalmente rivolto a giovani e adolescenti. Al suo interno si trovano la sala polivalente, il laboratorio musicale, la fumettoteca, l’atelier e spazi espositivi e ludici.
Gestito dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con un comitato di gestione formato da ragazzi e ragazze volontari, propone e organizza eventi e iniziative culturali, coordinate da animatori professionali. La sala polivalente è una struttura polifunzionale, adatta a ospitare concerti, dibattiti, convegni e attività di vario genere.
