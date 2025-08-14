INCENDI E INTERVENTI DI VOLONTARI E OPERATORI PROTEZIONE CIVILE LAZIO – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Tiero (FdI): ”Incendi, task force Regione efficace. Volontari e operatori
della Protezione civile vero baluardo per la sicurezza dei territori”
Roma, 14 agosto – ”Con noi al governo della Regione la Protezione civile
del Lazio è tornata a funzionare, rispondendo con efficienza ed efficacia
attraverso decine di interventi al giorno. I volontari e gli operatori
lavorano incessantemente, soprattutto in questi giorni, per spegnere gli
incendi. E’ in campo una struttura efficace e pienamente operativa, frutto
della grande organizzazione portata avanti dal presidente Francesco Rocca e
dall’assessore Pasquale Ciacciarelli. Parliamo di circa 4.000 volontari,
700 mezzi dedicati alle attività di spegnimento, 31 milioni di euro
investiti per la composizione di una nuova flotta costituita da 7
elicotteri (2 bimotori e 5 monomotori) destinata a rimanere operativa per i
prossimi mesi, rafforzando in modo significativo la macchina regionale per
contrastare gli incendi boschivi. Molto importante è l’Accordo di
collaborazione annuale siglato con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
– Direzione Regionale Lazio, con uno stanziamento di 3,1 milioni di euro.
Intendo quindi rivolgere un plauso ai tanti volontari e operatori che, ogni
giorno, con impegno e coraggio, con abnegazione e dedizione, contribuiscono
a proteggere il nostro territorio e a garantire supporto alle comunità in
situazioni di emergenza. Sono un vero baluardo per la sicurezza dei
territori”.
Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo
economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio
