Basilicata

cs di Chiorazzo su Mogol a Senise per i suoi 89 anni.

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, su “Senise festeggia Mogol e i suoi
89 anni”. Con preghiera di diffusione, si ringrazia.
*COMUNICATO STAMPA*
*Chiorazzo: “Senise festeggia Mogol e i suoi 89 anni. Un riconoscimento per
la sua straordinaria carriera e per il legame con la Basilicata”.*
Il prossimo 17 agosto, alle ore 11 in Piazza Municipio a Senise, la città
renderà omaggio al Maestro Mogol in occasione dei suoi 89 anni. All’evento,
promosso dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Senise, saranno presenti
il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, la Sindaco di
Senise, Eleonora Castronuovo, e le autorità civili, religiose e militari
locali.
“È un segno di affetto e di riconoscenza da parte dei senisesi – dichiara
il Vice Presidente Chiorazzo – per una carriera straordinaria e per ciò che
il Maestro ha rappresentato, scoprendo e valorizzando tanti giovani talenti
italiani e lucani”. Tra questi, la cantautrice lucana Arisa, affermata
artista di fama nazionale, ed i giovani cantanti emergenti senisesi Antonio
Ricciardi, Niccolò Marcone e Rocco Amendolara, formatisi alla Scuola di
Musica di Mogol grazie al programma Residenze Musicali, finanziato negli
anni scorsi dalla Regione Basilicata.
“Esprimo profonda gratitudine al Maestro – prosegue Chiorazzo – per aver
scelto di festeggiare il suo compleanno nella nostra Senise e per tutto
quello che rappresenta, sul piano culturale e musicale, per l’Italia e per
la Basilicata. La sua geniale intuizione di accompagnare le nuove
generazioni nel proprio percorso di crescita artistica è la sua cifra
distintiva, frutto di un impegno costante nel promuovere il talento e
l’arte”.
Giulio Rapetti Mogol, nato a Milano nel 1936, è considerato uno dei più
grandi autori della musica italiana. Ha scritto testi che hanno fatto la
storia della canzone, collaborando con artisti come Lucio Battisti, Mina,
Adriano Celentano e molti altri. Oltre alla sua carriera artistica, ha
dedicato grande impegno alla formazione musicale, fondando il Centro
Europeo di Toscolano (CET), punto di riferimento per giovani autori,
compositori e interpreti.
Nel pomeriggio, il Maestro sarà a Latronico per ricevere un prestigioso
premio dal Sindaco Fausto De Maria, ulteriore testimonianza del profondo
legame tra la Basilicata e una delle figure più amate e influenti della
musica italiana.
La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento speciale di festa
e gratitudine, per condividere insieme al Maestro un traguardo importante e
un’emozione che resterà nel cuore di tutti.

