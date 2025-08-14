Close Menu
giovedì 14 Agosto 2025
Lazio

Camera Nazionale della Moda Italiana: Il Ministro Urso, Mimit, conferma l’avanzamento delle proposte di legge sulla certificazione della filiera “moda”.

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Nota stampa del Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana:
Capasa, Camera Nazionale della Moda Italiana: prende forma la certificazione per la moda italiana.
Il Ministro Urso conferma l’avanzamento delle proposte di legge sulla certificazione della filiera “moda”; prosegue il supporto di CNMI al Ministero per inserire nel DDL norme utili per una legge che salvaguardi, inoltre, il buon nome della moda italiana.
Soddisfazione in CNMI per la conferma odierna del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) Adolfo Urso che le proposte sorte intorno al tavolo della moda sono in fase di concretizzazione. “Apprendiamo oggi con soddisfazione dal Ministro Adolfo Urso, che ringrazio vivamente per il leale e proficuo impegno alla stesura del provvedimento – ha affermato Carlo Capasa, Presidente di CNMI – che accoglie una parte delle proposte della Camera Nazionale della Moda Italiana sulla certificazione della filiera. Tali proposte verranno, attraverso emendamenti, inserite all’interno del disegno di legge sulle piccole e medie imprese. Questa rilevante informazione deve rassicurare tutto il settore perché dà finalmente certezza alle aziende che sono la quasi totalità della intera filiera e che intendono proseguire le proprie attività nel pieno rispetto delle regole, dei criteri e dei parametri di legalità fondamentali per tenere alto il valore della moda “Made in Italy” la quale rappresenta il secondo comparto produttivo del nostro paese. A settembre, dunque – conclude Capasa- accompagneremo il governo e il parlamento per ottenere un risultato – la legge – determinante per la moda italiana.
Press Contacts
CNMI
MARCO MOTTOLESE

