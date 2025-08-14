aun 14 agosto 2025 (pag 2)

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 (agenzia umbria notizie)
Aeroporto dell’Umbria: nuovo record storico e via libera al piano
da 6,8 milioni per potenziamento e digitalizzazione
(aun) – Perugia 14 ago. 025 – L’Aeroporto internazionale
dell’Umbria ha superato per la prima volta nella sua storia la
soglia dei 4.000 passeggeri in un solo giorno, confermando un
trend di crescita che non conosce precedenti. Martedì 12 agosto
sono transitati 4.093 passeggeri, di cui 1.976 arrivi e 2.117
partenze.
Il precedente record risaliva al 22 luglio 2025 con 3.947
passeggeri. Nei primi sei mesi dell’anno lo scalo ha registrato
276.334 passeggeri (+21,6% rispetto al 2024), con una crescita
media del 22% contro il +6% nazionale e con il traffico
internazionale che rappresenta il 71% del totale.
La stagione estiva “Summer 2025” vede lo scalo collegato a 17
destinazioni, servite da 6 compagnie aeree, fino a 114 voli
settimanali: 8 rotte nazionali (Brindisi, Cagliari, Olbia, Lamezia
Terme, Catania, Palermo, Lampedusa e Pantelleria) e 9
internazionali (Londra Stansted, Londra Heathrow, Bruxelles,
Bucarest, Barcellona, Rotterdam, Cracovia, Malta e Tirana).
Proprio ieri inoltre la giunta regionale dell’Umbria ha approvato
lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (Enac) e Sase S.p.A. per l’avvio
dell’intervento “Aeroporto San Francesco – potenziamento
infrastrutture, attrezzaggio, digitalizzazione”, dal valore
dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e cofinanziato da
Sase.
La presidente della Regione Stefania Proietti ha dichiarato: “Oggi
celebriamo un doppio traguardo per il nostro aeroporto, un record
di passeggeri che testimonia l’attrattività dell’Umbria e
l’approvazione di un piano di investimenti strategici che
renderanno lo scalo ancora più moderno, funzionale e competitivo.
Questo significa più opportunità di collegamento con l’Italia e
l’Europa, in linea con gli indirizzi che abbiamo dato nel piano di
sviluppo, più servizi di qualità per cittadini e turisti e un
impatto diretto sulla crescita economica del territorio regionale.
Il nostro obiettivo è fare dell’aeroporto dell’Umbria una porta
d’accesso efficiente e accogliente verso una regione che ha molto
da offrire al mondo oltre che una infrastruttura strategica per lo
sviluppo regionale in un’ottica che fa dell’Umbria il perno
dell’Italia mediana”.
Il piano di investimento prevede il miglioramento funzionale dei
servizi, l’ampliamento degli spazi destinati ai passeggeri, la
riqualificazione del piazzale aeromobili, la realizzazione di un
edificio per il ricovero dei mezzi di rampa, la messa a
disposizione di nuove attrezzature di supporto a terra,
investimenti per la sicurezza e per la gestione ottimale dei
flussi di passeggeri, oltre a un’ampia digitalizzazione dei
processi. La convenzione definisce anche il cronoprogramma degli
interventi e i meccanismi di monitoraggio, con obblighi puntuali
di rendicontazione e rispetto delle tempistiche, al fine di
garantire l’efficace utilizzo delle risorse e la piena operatività
entro i termini stabiliti.
“Lo sviluppo dell’aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi
– ha concluso la presidente – è un obiettivo di grande coesione
politica, da perseguire con forza in un’ottica di complementarietà
con altri scali del centro Italia per rendere l’Umbria il cuore
pulsante dell’Italia Mediana”.
Port AM/nn
