COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG050(2025)

Président du Congrès du Conseil de l’Europe : Nous sommes prêts à travailler avec les territoires ukrainiens désoccupés après un accord de paix

Nous réaffirmons notre solidarité avec le gouvernement ukrainien, les autorités locales et régionales et leurs associations nationales qui travaillent déjà aujourd’hui avec les territoires temporairement occupés. Le Congrès continuera à les soutenir dans leurs efforts pour la reconstruction et le redressement de l’Ukraine, et nous sommes prêts à travailler avec les territoires désoccupés si un accord de paix est conclu. »

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres. Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois commissions, il comprend 612 élus représentant plus de 130 000 collectivités territoriales.

Président du Congrès : Marc Cools (Belgique, GILD), Président de la Chambre des pouvoirs locaux : Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Présidente de la Chambre des régions : Cecilia Dalman Eek (Suède, SOC/V/DP).

Groupes politiques : Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP), Groupe du Parti populaire européen (PPE/CCE), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD), Groupe Conservateurs & Réformistes européen (CRE).

