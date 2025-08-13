(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Nota Farnesina – In arrivo stasera un nuovo gruppo di bambini di Gaza che saranno curati in Italia
Sono in partenza dall’aeroporto di Eilat, nel Sud di Israele, i tre voli speciali dell’Aeronautica Militare con a bordo il gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati in Italia. Il primo velivolo arriverà questa sera all’aeroporto di Roma – Ciampino, dove ad accogliere il gruppo in rappresentanza del Governo sarà presente il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli altri due aerei giungeranno, invece, a Milano Linate e a Pisa.
Si tratta della 14ma evacuazione sanitaria condotta dall’Italia dal gennaio 2024. L’operazione è anche la più importante realizzata sinora, con 31 pazienti ed i loro accompagnatori, per un totale di quasi 120 persone. I piccoli pazienti sono tutti affetti da gravi malattie congenite o da importanti ferite e amputazioni. Al loro arrivo, saranno trasferiti in diverse regioni sul territorio nazionale (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto) per il ricovero presso varie strutture ospedaliere.
