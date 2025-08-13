(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 NOTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI
Continua l’impegno italiano per Gaza.
Con profonda emozione questa sera accoglierò un altro gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia che saranno curati nel nostro Paese. Arriveranno complessivamente tre voli speciali, tra Roma, Milano e Pisa che porteranno in Italia 31 piccoli pazienti e i loro familiari, per un totale di quasi 120 persone. Si tratta della più grande operazione sanitaria condotta finora dall’Italia, esattamente la 14^evacuazione sanitaria da gennaio 2024 per assistere la popolazione civile palestinese.
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 NOTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI