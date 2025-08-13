(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *Migranti. Fratoianni (Avs), naufragio Lampedusa. Il governo Meloni
continui pure con la sua cinica propaganda ostacolando i soccorsi delle
Ong… *
Continuate pure a non organizzare un servizio delle Istituzioni europee ed
italiane di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.
Continuate pure a criminalizzare le Ong che salvano gli esseri umani, e
continuate pure a mandare le loro imbarcazioni a sbarcare i naufraghi
salvati nei porti più lontani possibile.
Continuate pure a proteggere e a foraggiare i trafficanti libici.
Continuate pure a pavoneggiarvi di statistiche fasulle sull’aver impedito
sbarchi di migranti.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs
Continuate pure a fare tutto questo, voi del governo Meloni, ma questa sera
– conclude il leader di SI – quando tornate a casa evitate di guardarvi
allo specchio ed evitate di giocare con i vostri bambini. Perché anche i
morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla vostra coscienza.
Lo rende noto l’ufficio stampa –
