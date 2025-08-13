(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *Il Pittore Mangone dona un ritratto a Domenico Dolce, co-fondatore di
Dolce & Gabbana per il suo compleanno*
*La Presidente della Fondazione Arte Mangone, Anna Coralluzzo: “Domenico
Dolce, il nome del Made in Italy nel mondo, riceve un omaggio speciale dal
Maestro Mangone nel giorno del suo compleanno”*
In occasione del compleanno di Domenico Dolce, stilista e co-fondatore
della celebre maison Dolce & Gabbana, il pittore Mangone ha voluto rendere
omaggio a una delle personalità più significative e influenti del panorama
creativo italiano e internazionale. Riconosciuto come Ambasciatore della
cultura nel mondo e della divulgazione delle eccellenze del Made in Italy,
Dolce è un simbolo di eleganza, identità e orgoglio italiano. Il Maestro
Mangone, conosciuto per la capacità di imprimere nelle sue tele non solo
l’immagine esteriore ma anche la profondità interiore dei soggetti, ha
realizzato per Dolce un ritratto esclusivo, concepito come un incontro tra
arte e moda. L’opera è il risultato di settimane di studio, osservazione e
lavoro, con l’obiettivo di catturare l’energia, la sensibilità e la forza
visionaria che hanno reso lo stilista un’icona globale. Considerato uno dei
più influenti designer del nostro tempo, Domenico Dolce ha saputo portare
nel mondo un’idea di moda profondamente radicata nelle tradizioni e nei
valori italiani, trasformandoli in un linguaggio contemporaneo capace di
emozionare e sedurre. Le sue creazioni raccontano storie di famiglia, di
artigianato e di cultura mediterranea, diventando nel tempo simbolo del
Made in Italy autentico e raffinato.
“Ho voluto donare a Domenico qualcosa che non si può comprare: un frammento
della mia arte pensato per lui. Il ritratto è un segno di gratitudine verso
un uomo che ha trasformato la moda in poesia visiva, che ha saputo far
sognare il mondo con il racconto dell’Italia più autentica. Non è solo
un’immagine, ma un dialogo silenzioso tra le nostre passioni, due linguaggi
diversi che parlano la stessa lingua: quella della bellezza”, dichiara il
Pittore Fernando Mangone.
“Questo dono rappresenta un incontro tra due universi creativi diversi ma
affini: quello dell’arte pittorica e quello della moda. La Fondazione
Mangone crede nel valore delle relazioni umane che diventano ispirazione, e
Domenico Dolce è l’esempio vivente di come il talento, la passione e la
dedizione possano diventare patrimonio culturale per tutti. L’arte e la
moda, quando nascono dal cuore e dall’autenticità, sanno lasciare un segno
duraturo nella memoria collettiva”, afferma Anna Coralluzzo, Presidente
della Fondazione Mangone.
L’incontro tra Mangone e Dolce si inserisce in una tradizione tutta
italiana di dialogo tra discipline artistiche, dove l’eccellenza
artigianale, l’innovazione e la creatività si fondono per dare vita a opere
destinate a durare nel tempo. Questo ritratto, più che un semplice dono, è
un simbolo di amicizia, stima reciproca e condivisione di valori.
