Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Femminicidio. Frijia (FdI): Camera concluda rapidamente iter ddl. Non rassegnarci simili tragedie siano normalità

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Femminicidio. Frijia (FdI): Camera concluda rapidamente iter ddl. Non rassegnarci simili tragedie siano normalità
“Sono profondamente scossa e addolorata per il femminicidio che ha colpito La Spezia, ferendo non solo la nostra città ma l’intera comunità nazionale. Il mio pensiero va ai familiari della vittima, con particolare vicinanza ai figli, chiamati ad affrontare un dolore immenso. Quanto accaduto è inaccettabile: una donna di 54 anni, già vittima di violenze e tutelata da un provvedimento di divieto di avvicinamento, è stata uccisa dall’ex coniuge. Chi trova il coraggio di denunciare deve poter contare su una protezione reale e immediata. Questa tragedia arriva mentre il Parlamento compie un passo storico nella lotta alla violenza sulle donne. Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge del Governo che introduce nel Codice Penale il reato autonomo di femminicidio: non più soltanto un’aggravante, ma un crimine specifico punito con l’ergastolo. La riforma non si limita a inasprire le pene: rafforza la protezione delle vittime, prevede formazione obbligatoria per chi interviene, garantisce interventi tempestivi e promuove una strategia di prevenzione coordinata a tutti i livelli istituzionali. Il mio impegno, insieme a quello di Fratelli d’Italia, sarà totale per correggere le fragilità del sistema e potenziare i meccanismi di protezione, con nuove norme, maggiori tutele e controlli più efficaci. Dopo l’approvazione al Senato, lavorerò con la massima determinazione affinché la Camera concluda rapidamente l’iter e queste misure diventino presto realtà. Non possiamo rassegnarci a considerare simili tragedie come parte della normalità. L’obiettivo è che la parola “femminicidio” resti soltanto il ricordo di un passato che, con coraggio e determinazione, siamo riusciti a superare”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl