Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

COTRAL: METROMARE, TUTTI I TRENI CAF MA300 ORA CLIMATIZZATI

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
COTRAL: METROMARE, TUTTI I TRENI CAF MA300 ORA CLIMATIZZATI.
Completati gli interventi straordinari nei tempi previsti
Roma, 13 agosto 2025. Si sono concluse con successo le attività straordinarie di manutenzione sugli impianti di climatizzazione di 5 treni CAF MA300 in servizio sulla linea Metromare. Gli interventi si sono svolti secondo il cronoprogramma annunciato e hanno portato alla perfetta climatizzazione di tutti i convogli disponibili, migliorando sensibilmente il comfort di viaggio per i passeggeri, soprattutto nel periodo estivo.
Questo risultato è stato possibile grazie all’ingresso diretto di Cotral nella gestione della manutenzione dei rotabili, avvenuto ufficialmente il 1° luglio 2025 con il passaggio di consegne dal precedente gestore. Le verifiche congiunte tra i due gestori si sono svolte tra il 30 giugno e l’8 luglio e hanno coinvolto tutti i treni in servizio.
Il piano straordinario di recupero degli impianti di climatizzazione, avviato da Cotral i primi di luglio, ha previsto:
• Pulizia degli impianti e sostituzione dei filtri
• Verifica di tenuta e riparazione delle perdite
• Sostituzione di compressori guasti o inefficienti
• Rinnovo delle raccorderie ammalorate nei circuiti frigoriferi
Gli interventi si sono conclusi nei tempi previsti con l’ultimo convoglio completato il 6 agosto.
“Con questa operazione – dichiara il presidente Manolo Cipolla – Cotral conferma il proprio impegno nel miglioramento del servizio ai passeggeri. Grazie allo straordinario impegno del direttore generale Enrico Dolfi e di tutta la squadra degli addetti alle manutenzioni, siamo riusciti a risolvere un problema che si trascinava da anni. È nostra intenzione proseguire in questa direzione ed effettuare il prossimo anno tutte le manutenzioni necessarie al funzionamento ottimale degli impianti di climatizzazione nei mesi primaverili, in modo da garantire il massimo comfort climatico dei convogli nei mesi estivi.”
Irene Bartolomeo
Comunicazione Corporate e Brand
[logocotralemail.png]
http://www.cotralspa.it
##########################################################

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl