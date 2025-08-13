Comunicato stampa – Quattro denunciati per violenza e lesioni Festa Patronale 13.08.2025.docx

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 POLIZIA DI STATO
Salerno, 13 agosto 2025
Aggredito volontario della Protezione Civile a Battipaglia: quattro denunciati per violenza e lesioni
La Polizia di Stato ha identificato e denunciato quattro persone a seguito di un’aggressione avvenuta lo scorso 6 luglio durante la processione della Festa Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia.
L’episodio si è verificato quando un volontario della Protezione Civile è intervenuto in Piazza Tusciano dove aveva notato delle persone intente a far esplodere fuochi pirotecnici senza autorizzazione; i fuochi d’artificio, esplosi in prossimità di fedeli e abitazioni, creavano una situazione di pericolo.
Quando il volontario ha tentato di intervenire è stato aggredito verbalmente e poi spintonato, cadendo rovinosamente a terra. L’aggressione gli ha causato una lussazione della spalla con frattura scomposta e lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico.