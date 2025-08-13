Comunicato stampa: Evento “Un’Estate Diabolika” XVI edizione Cervia 2025.

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Un’Estate Diabolika – XVI edizione – Cervia 2025
Comunicato stampa
Un’Estate Diabolika racconta la storia del fumetto italiano con una vera icona come Diabolik, presentando anche i personaggi che l’hanno preceduto e quelli che l’hanno seguito. Il successo dei parchi a tema in Italia non poteva prescindere da un’attrazione a tema Diabolik; ne esiste già una a Movieland e se ne propongono altre tre.
Programma:
-giovedì 21 agosto 2025, alle ore 20:00 Cena Diabolika presso il ristorante Re Sale in via Roma, 85 a Cervia al costo di € 35,00, con menù a base di pesce (prenotazione obbligatoria); ore 21:30 presentazione (al ristorante Re Sale) della XVI edizione di Un’Estate Diabolika cui seguirà la visita alle mostre presenti ai Magazzini del Sale in via A. Evangelisti a Cervia;
-da venerdì 22 agosto a domenica 31 agosto, dalle ore 20:30 alle ore 23:00, sarà possibile visitare le mostre ai Magazzini del Sale in via A. Evangelisti a Cervia.
Le mostre della XVI edizione:
1-DiabolikparK. Quest’anno è un anno di ricorrenze per i parchi a tema italiani: 60 anni di Fiabilandia (il primo parco a tema), 50 anni di Gardaland (il primo grande parco a tema), 33 anni di Mirabilandia (il parco più grande della Romagna) e 10 anni dell’attrazione Diabolik Invertigo (a Movieland). Un’Estate Diabolika vuole rendere omaggio all’arte dei parchi a tema creandone uno chiamato DiabolikparK. Grazie alla collaborazione di tre esperti del settore sono state create tre attrazioni, con le prime immagini presenti nel Giardino Diaboliko e lo sviluppo dei progetti nella mostra ai Magazzini del Sale. Saranno presenti immagini dell’attrazione Diabolik Invertigo a Movieland.
2-Mondi di fantasia, in viaggio attraverso i parchi a tema. La mostra presenta le opere degli artisti autori delle attrazioni del DiabolikparK: Luca Bezzi, Paolo Invidia e Sergio Paludetti. I parchi a tema sono una forma di divertimento che permette alle famiglie di trascorrere in un ‘altro mondo’ ore felici di svago; ma per offrire uno ‘spettacolo’ divertente e nella massima sicurezza servono validi professionisti che progettino, realizzino e gestiscano le attrazioni e le ambientazioni.
3-Track of the Panther. La francese Saban (insieme a M6), l’americana Fox Television e l’italiana Mediaset hanno realizzato un cartone animato a tema Diabolik che è approdato sulla televisione italiana nel 2000. Dopo 25 anni, la serie è ancora trasmessa dalla Disney, che ne ha acquistato i diritti attraverso la Saban Entertainment. Ai cartoni animati è stata affiancata una serie di gadget: una rivista, action figure di varie dimensioni e molto altro presente in mostra.
4-L’estate di Diabolik. In una parte dei locali delle mostre è stato ricreato un angolo di spiaggia in cui vi sono oggetti tipici che il vacanziere porta con sé sulla battigia, tutti a tema Diabolik, con gadget realizzati dalla casa editrice Astorina direttamente o con la sua autorizzazione. Vi sono autentiche rarità come il materassino gonfiabile e le saponette che furono realizzati in un numero limitato di pezzi per omaggiare i dipendenti e alcuni giornalisti negli anni Ottanta.
