Comunicato stampa – Aste supplementari titoli di Stato del 13 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
La Banca d’Italia comunica l’esito dei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori
specialisti, svolti nella giornata del 13 agosto 2025
BOT 12 mesi (vita residua 365 gg)
Tipo titolo
BOT 12 mesi (vita residua 365 gg)
Data emissione
14-08-2025
Data scadenza
14-08-2026
Numero tranche
Data regolamento
14-08-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl