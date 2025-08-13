Close Menu
mercoledì 13 Agosto 2025
Cambi di riferimento del 13-08-2025

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
13/08/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1711
172,47
1,9558
24,471
7,4626
0,8631
395,65
5,0631
11,1575
0,9409
143,2
11,944
47,7158
1,7872
6,3128
1,6114
8,402
9,1931
18888,38
3,9699
102,4105
1614,2
21,7134
4,9274
1,9569
66,34
1,499
37,815
20,5126
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
Divisione Relazioni con i Media – Banca d’Italia

