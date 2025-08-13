(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comune di Monterotondo Marittimo
Comunicato stampa del 13 agosto 2025
*A Monterotondo Marittimo VADEMECUM: tutto pronto per il VII° Festival
delle Arti di Strada il 16 e 17 agosto 2025*
Il borgo di Monterotondo Marittimo si prepara ad accogliere la settima
edizione di VADEMECUM il *Festival delle Arti di Strada*, in programma
sabato 16 e domenica 17 agosto 2025. Due giornate di spettacoli, musica,
colori e creatività animeranno le vie e le piazze, trasformando il paese in
un grande palcoscenico a cielo aperto. artisti di strada, trampolieri,
spettacoli di fuoco, laboratori circensi per bambini, musica itinerante e
performance coinvolgenti: dal fascino della *Magicaboola Brass Band*
all’energia di *Lucignolo e il Fuoco*, passando per la comicità di
*Bricco&Bracco* e le atmosfere oniriche della *Compagnia Begheré*. Non
mancheranno spazi dedicati agli antichi mestieri e alla creatività
artigiana.
*16 compagnie di artisti*, oltre *40 spettacoli*, *40 banchetti di
artigianato*, *16 punti ristoro* e un *servizio di bus navetta gratuito*
per facilitare l’accesso ai visitatori.
Anche l’edizione 2025 sarà *plastic free*, con un impegno maggiore verso la
sostenibilità ambientale per ridurre l’uso della plastica.
“Il Festival delle Arti di Strada è ormai un appuntamento attesissimo- *afferma
Giacomo Termine sindaco di Monterotondo Marittimo, *- che unisce cultura,
socialità e promozione del territorio. Monterotondo Marittimo si trasforma
in un luogo di incontro tra artisti e pubblico, in un’atmosfera di festa
che valorizza il nostro borgo e le sue tradizioni. Questo è possibile
grazie al nostro tessuto associativo e alle nostre realtà imprenditoriali
che contribuiscono alla riuscita della festa”.
*Il programma degli spettacoli*
SABATO 16 AGOSTO
*Alla Chiesa*
20:30 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
21:15 PALLOTTO in ALLoK!
22:00 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
22:45 PALLOTTO in ALLoK!
*Al Forno*
Dalle 18:00 alle 20:30
I CHICCHI D’UVA Laboratorio di discipline circensi
I CHICCHI D’UVA E’ Tempo di Giochi
21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
*Al Poggiarello*
21:00 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
21:45 LA COMPAGNIA BEGHERE’ in Fuori dalla Valigia
22:30 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
23:15 LA COMPAGNIA BEGHERE’ in Fuori dalla Valigia
*Ai Ferri*
20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so
21:30 NOURA in Spettacolo di Fuoco
22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so
23:00 NOURA in Spettacolo di Fuoco
*Alla Rocca*
*dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa*
*In Samba*
*Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE*
*gli Antichi Mestieri*
ITINERANTI
I CHICCHI D’UVA Cupidi per Caso Trampolieri
MISSIS PRITA Rossita Trampoliera
MISSIS PRITA Madame Lumière Trampoliera
COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri
MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band
JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band
LUCIA La Principessa Celsa
DOMENICA 17 AGOSTO
*Alla Chiesa*
20:00 LA COMPAGNIA BEGHERE’ in Fuori dalla Valigia
20:45 GRANMASTRO in Scen-sen-so
21:30 LA COMPAGNIA BEGHERE’ in Fuori dalla Valigia
22:15 GRANMASTRO in Scen-sen-so
*Al Forno*
Dalle 18:00 alle 20:30
I CHICCHI D’UVA Laboratorio di discipline circensi
I CHICCHI D’UVA E’ Tempo di Giochi
21:45 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
23:00 LUCIGNOLO E IL FUOCO in Scirocco
*Al Poggiarello*
20:30 PALLOTTO in ALLoK!
21:15 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
22:00 PALLOTTO in ALLoK!
22:45 BRICCO&BRACCO in Pillole di Giocoleria
*Ai Ferri*
20:15 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
21:00 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza
21:45 FELICE PANTONE in Il Sig. Delle Ciliege
22:30 NOURA in Marchingegni Giocoleria Scienza
*Alla Rocca*
*dalle 18: alle 20:30 SARA DEL BENE in Energia Creativa*
*In Samba*
*Dalle 18:00 alle 23:00 LA FATTORIA DI BRONTOLONE*
*gli Antichi Mestieri*
ITINERANTI
I CHICCHI D’UVA Cupidi per Caso Trampolieri
MISSIS PRITA Rossita e Madame Lumierè Trampoliera
COMPAGNIA MANTICA Fiorellini Giganti e Caramelle Trampolieri
MAGICABOOLA BRASS BAND Street Band
JULIO CESAR CORES LALLANES One Man Band
LUCIA La Principessa Celsa
—————
Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo
*58025 Monterotondo Marittimo (GR) – via Licurgo Bardelloni 64 *
http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it
*
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comune di Monterotondo Marittimo