(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Comune di Parma – Nota stampa
Ponte del 15 di agosto: sabato 16 aperti gli uffici di Stato Civile alla Villetta.
Parma, 12 agosto 2025. Per il ponte del 15 di agosto, nella giornata di sabato 16, il servizio di Stato Civile sarà aperto per le autorizzazioni funebri negli uffici della Villetta, dalle 8 alle 12. Mentre saranno chiusi tutti gli sportelli al cittadino del DUC, inclusi InformaStranieri e Infomobility.
