Roma, 12 Agosto 2025

Tue 12 August 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG049(2025)rev.

La porte-parole du Congrès appelle à une meilleure protection des droits des jeunes et à leur plus grande implication au niveau local

« Nous ne renoncerons pas à plaider en faveur d’une plus grande participation des jeunes aux processus démocratiques. En octobre, le Congrès s’apprête à adopter une nouvelle Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale, qui constituera une norme moderne pour une participation significative des jeunes à la vie locale et régionale », a confirmé Mme Bertholle.

« La nouvelle Charte permettra aux jeunes de mieux s’impliquer dans la planification intégrée, la gestion des ressources et les politiques publiques dans de nombreux domaines qui les concernent. Ils pourront le faire en devenant membres de conseils de jeunes, de parlements de jeunes et d’autres forums permanents. Je suis convaincue que la créativité, l’énergie et les perspectives des jeunes peuvent contribuer à façonner des communautés meilleures, plus justes et plus durables pour tous. J’exhorte donc les jeunes et les collectivités locales et régionales à mettre tout en œuvre pour y parvenir. »

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres. Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois commissions, il comprend 612 élus représentant plus de 130 000 collectivités territoriales.

Président du Congrès : Marc Cools (Belgique, GILD), Président de la Chambre des pouvoirs locaux : Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Présidente de la Chambre des régions : Cecilia Dalman Eek (Suède, SOC/V/DP).

Groupes politiques : Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP), Groupe du Parti populaire européen (PPE/CCE), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD), Groupe Conservateurs & Réformistes européen (CRE).

Council of Europe/Conseil de l'Europe