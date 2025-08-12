FINE MANDATO MALLAMO (ASTRAL) – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Tiero (FdI): “Con l’ingegner Mallamo lavorato di squadra per il bene del
territorio. Portate avanti opere fondamentali per la provincia di Latina”
Roma, 12 agosto – “Voglio rivolgere un saluto ed un ringraziamento
all’ingegner Antonio Mallamo, che ha lasciato la guida dell’azienda Astral
spa. Un professionista di grande spessore che ha saputo portare avanti
progetti e opere importanti per la nostra regione. Con lui ho avuto in
questi due anni e mezzo di mandato una collaborazione proficua e
all’insegna del reciproco rispetto. Giudico molto positivo il lavoro
svolto, in particolare per la definizione della Bretella
Cisterna-Valmontone, infrastruttura fondamentale per il nord della
provincia pontina. Con l’avvio delle attività preliminari è iniziato il
conto alla rovescia per i cantieri. Le gare e l’avvio dei cantieri è
previsto entro il 2026. Credo sia condivisibile la scelta di dividere
l’opera in piccoli lotti da 50-60 milioni di euro, dando così modo alle
piccole e medie imprese locali di partecipare alle gare. Si tratta di
un’opera strategica fondamentale per questo territorio.
Anche rimettere in sesto le nostre strade è una nostra priorità assoluta.
Sottolineo come abbiamo contribuito attivamente alla stesura del piano
organico di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria
delle infrastrutture viarie della Regione Lazio. Prezioso il supporto dato
dall’ingegner Mallamo per l’approvazione dello schema di accordo in giunta
regionale tra i comuni di Formia, Gaeta, Astral e Regione Lazio che prevede
lo stanziamento di oltre 25 milioni di euro per la Strada Flacca. Si
procederà con la messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia SR 213
Flacca nei Comuni di Formia e Gaeta. Ritengo opportuno sottolineare
l’importanza degli investimenti per alcune arterie strategiche dell’area
pontina. Tra le altre opere abbiamo la SP Ausente (5,7 milioni di euro), la
Cisterna-Campoleone (3,6 milioni di euro) e la Borgo Piave-Acciarella (2,2
milioni di euro). Così come meritano di essere menzionati gli interventi
sulle Migliare (4,9 milioni di euro nel complesso) e sull’ex SS Appia (1,2
milioni). Senza dimenticare la Sr “Ausonia”, che collega Cassino con Formia
per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro.
Così come ho apprezzato la recente approvazione dell’elenco degli
interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria regionale per
l’annualità 2025, con 3,6 milioni di euro destinati alla provincia di
Latina. Interventi che garantiranno certezze al territorio per la
realizzazione di opere fondamentali e attese da molto tempo. La sinergia
con l’ingegner Mallamo ha prodotto risultati apprezzabili e naturalmente ci
auguriamo che questo gioco di squadra instaurato possa proseguire anche con
la nuova governance aziendale”.
Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo
economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio
