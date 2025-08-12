Ferragosto al Museo Tattile Statale Omero

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Ferragosto al Museo Omero
Venerdì 15 agosto tra arte, mare e cultura alla Mole Vanvitelliana di Ancona.
ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero sarà aperto anche a Ferragosto insieme agli altri musei statali, con orario straordinario 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00.
Un’occasione speciale per chi resta in città o visita Ancona durante le vacanze estive, alla scoperta di un museo, dove l’arte si può esplorare anche con il tatto.
Le sale di scultura, architettura e design del Museo Omero ospitano riproduzioni di capolavori dell’arte italiana e internazionale, modelli architettonici, sculture originali di artisti contemporanei e oggetti del design italiano.
