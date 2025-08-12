Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

Cupparo: peperone Igp di Senise simbolo di identità

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Potenza, 12 agosto 2025
Cupparo: peperone Igp di Senise simbolo di identità
“Il successo di pubblico e di interesse della XXIII edizione di “U Strittul ru Zafaran”, a
Senise, è la riprova di come il peperone IGP nel corso di questi anni sia diventato simbolo
di identità, orgoglio di un’intera comunità, prodotto principale di reddito e di traino per gli
altri prodotti agro-alimentari sui mercati nazionale ed esteri. Un successo che, insieme ai
produttori, ha come protagonisti i meravigliosi volontari dall’associazione A.S.S.A. che
lavora da più di 20 anni per lo sviluppo storico e ambientale del territorio, in collaborazione
con il Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp, il Museo Etnografico del Senisese,
ed altre associazioni di volontariato”.
Così l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando che “il brand
di uno dei prodotti più identificativi del territorio lucano si integra perfettamente alle azioni
messe in campo dalla Regione, prima fra tutte l’Avviso pubblico, realizzato con risorse
ferme da anni che ha portato un notevolissimo incremento delle superfici agricole
destinate alla coltivazione di questa meravigliosa eccellenza del Senisese”.
Cupparo annuncia che dopo l’esposizione del “Crusco” ad Expo Dubai 2020, durante la
sua precedente esperienza di assessore alle Politiche agricole, il peperone Igp di Senise
sarà presente anche ad Expo Osaka 2025. Intendiamo affiancare produttori e Consorzio di
tutela per acquisire nuovi mercati, per promuovere investimenti necessari all’incremento di
trasformazione del prodotto fresco e vendita, adeguando le strutture alle normative
igienico sanitarie e lo stoccaggio delle produzioni e la logistica, al fine di immettere sul
mercato prodotto certificato nello stato secco e in polvere”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl