(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Potenza, 12 agosto 2025
Cupparo: peperone Igp di Senise simbolo di identità
“Il successo di pubblico e di interesse della XXIII edizione di “U Strittul ru Zafaran”, a
Senise, è la riprova di come il peperone IGP nel corso di questi anni sia diventato simbolo
di identità, orgoglio di un’intera comunità, prodotto principale di reddito e di traino per gli
altri prodotti agro-alimentari sui mercati nazionale ed esteri. Un successo che, insieme ai
produttori, ha come protagonisti i meravigliosi volontari dall’associazione A.S.S.A. che
lavora da più di 20 anni per lo sviluppo storico e ambientale del territorio, in collaborazione
con il Consorzio di Tutela del peperone di Senise Igp, il Museo Etnografico del Senisese,
ed altre associazioni di volontariato”.
Così l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, sottolineando che “il brand
di uno dei prodotti più identificativi del territorio lucano si integra perfettamente alle azioni
messe in campo dalla Regione, prima fra tutte l’Avviso pubblico, realizzato con risorse
ferme da anni che ha portato un notevolissimo incremento delle superfici agricole
destinate alla coltivazione di questa meravigliosa eccellenza del Senisese”.
Cupparo annuncia che dopo l’esposizione del “Crusco” ad Expo Dubai 2020, durante la
sua precedente esperienza di assessore alle Politiche agricole, il peperone Igp di Senise
sarà presente anche ad Expo Osaka 2025. Intendiamo affiancare produttori e Consorzio di
tutela per acquisire nuovi mercati, per promuovere investimenti necessari all’incremento di
trasformazione del prodotto fresco e vendita, adeguando le strutture alle normative
igienico sanitarie e lo stoccaggio delle produzioni e la logistica, al fine di immettere sul
mercato prodotto certificato nello stato secco e in polvere”.
