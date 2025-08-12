Close Menu
martedì 12 Agosto 2025
CS_Università: Bernini firma decreto per 1.774 posti a Odontoiatria, 239 in più rispetto all'anno scorso

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 POSTI ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA 2025/2026
ATENEO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMPANIA- “L.VANVITELLI”
CATANIA
CATANZARO
CHIETI-PESCARA
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
INSUBRIA
L’AQUILA
MESSINA
MILANO
MILANO-BICOCCA
MODENA e REGGIO EMILIA
Napoli Federico II
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
Politecnica delle Marche
ROMA “La Sapienza”
ROMA “Tor Vergata”
SALERNO
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE
VERONA
TOTALE STATALI
1.114
STATALI
ITALIANO
EX UE
TOTALE
1.164
INGLESE
EXTRA UE TOTALE
TOTALE
1.224
INGLESE
EX UE
TOTALE
TOTALE
NON STATALI
ATENEO
Cattolica del Sacro Cuore
LINK CAMPUS
LUM “Giuseppe Degennaro”
UniCamillus – Saint Camillus
International U
UNISR – San Raffaele
Univ. “Campus Bio-Medico”
di ROMA
TOTALE NON STATALI
ITALIANO
EX UE
TOTALE
TOTALI
*110 posti UE per i quali è stato chiesto l’accreditamento
*10 posti EXTRA UE per i quali è stato chiesto l’accreditamento
1.774

