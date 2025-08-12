CS_FI, Bernini: “Profonda commozione per scomparsa Alfredo Messina”

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNICATO STAMPA
FI, Bernini: “Profonda commozione per scomparsa Alfredo Messina”
Roma, 12 agosto 2025 – “Partecipo con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Alfredo Messina. Uomo di straordinaria correttezza e rara generosità, ha contribuito all’affermazione di Forza Italia e collaborato con il Presidente Berlusconi con dedizione instancabile, competenza e lealtà assoluta. La sua caratura, professionale e umana, resterà un esempio luminoso per tutti noi”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.
